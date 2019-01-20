Sinkgraven én Schaars maken basisrentree, Onana weer fit

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft tegen sc Heerenveen een basisplaats ingeruimd voor . De linksback is de vervanger van de geblesseerde Nicolas Tagliafico, waardoor hij tegen zijn oude club zijn rentree in de basis maakt in de Eredivisie. Aan de kant van sc Heerenveen geldt hetzelfde voor Stijn Schaars: de routinier start voor het eerst sinds zijn blessure weer bij de eerste elf van de Friezen.

Verder zijn er geen verrassingen bij Ajax, waar Kasper Dolberg de voorkeur krijgt boven Klaas-Jan Huntelaar. De ervaren spits zit, net als onder anderen David Neres, aanwinst Lisandro Magallán, Zakaria Labyad én Kostas Lamprou op de bank. Andre Onana begint zodoende gewoon in de basis bij de Amsterdammers en dat betekent dat de goalie fit genoeg is om te spelen.

Bij de bezoekers draagt Schaars dus weer de aanvoerdersband en staat ten opzichte van de nederlaag bij NAC Breda voor de jaarwisseling ook Sam Lammers in het elftal. Ben Rienstra en Yuki Kobayashi pakten destijds rood en zijn net als Morten Thorsby, Dave Bulthuis en Marco Rojas (alleen transferperikelen) niet van de partij in de Johan Cruijff Arena. Daardoor heeft trainer Jan Olde Riekerink vrijwel alleen maar piepjonge spelers op de reservebank.