Sol is geëmotioneerd en staat maanden aan de kant bij Kiev

Zeer vervelend nieuws voor Fran Sol. De Spaanse spits die in de winter overstapte van Willem II naar Dinamo Kiev heeft een schouderblessure opgelopen en staat maanden buitenspel. Dat nieuws is maandag bekendgemaakt.

Sol moet geopereerd worden aan zijn schouder en staat vermoedelijk twee maanden langszij. De spits was met een goal in de Europa League tegen Olympiakos en een doelpunt in de competitie goed begonnen bij Dinamo Kiev. Net nu het Europa League-tweeluik met Chelsea voor de deur staat, moet hij dus afhaken.

Dat doet de spits, die voor 3,5 miljoen werd gekocht van Willem II, verdriet. "Het slechte nieuws is waarheid geworden", laat hij weten. "Ik moet een operatie ondergaan aan mijn schouder. Ik kan niet meer verdrietig zijn dan ik nu ben. Ik voelde me zeer goed in de eerste periode bij Dinamo Kiev, maar het is hoe het is. Ik wil iedereen bedanken voor hun medeleven."