Garcia vreest niet voor baan, Van Leeuwen blijft rustig

Gonzalo Garcia kent een beduidend mindere periode als hoofdcoach bij FC Twente en na nederlagen in de Eredivisie werden de Tukkers dinsdagavond in de derby met Go Ahead Eagles op pijnlijke wijze uit de KNVB Beker gegooid. Toch denkt hij nog zeker niet aan opstappen. "Want ik vind dat we veel dingen geod doen, ook als we verliezen."

Dat zei hij tegenover FOX Sports na de volgens hem vooral ongelukkige nederlaag. "Elke fout van ons levert momenteel een tegendoelpunt op. In die fase zitten we momenteel. Ik leef mee met de spelers, want ze hebben heel hard gewerkt", vond Garcia, die door de FC Twente-supporters flink werd uitgefloten en het moest ontgelden. "Dit doet mij ook heel veel pijn."

Toch vreest hij zijn ontslag niet. "Ik maak me zorgen over de ploeg, maar vind niet dat ik onder druk sta bij FC Twente. In de Eredivisie staan we er nog altijd goed voor", doelde hij op de twaalfde plaats. Toch dateert de laatste overwinning alweer van begin november tegen PEC Zwolle (2-1). "Er zit veel spanning op de ploeg momenteel, één zege kan veel veranderen." Komend weekend wacht het belangrijke treffen met RKC Waalwijk.

Van Leeuwen

Ook FC Twente's technisch directeur Ted van Leeuwen wilde niet mee in de emotie en bleef 'gewoon' achter Garcia staan. "Je hoort overal zeggen dat het crisis is, maar kom op. Crisis is het in het Midden-Oosten", kon er nog een grap vanaf bij Van Leeuwen.

In de winterstop is er volgens hem wel de mogelijkheid dat er spelers bijkomen. "Er is wel wat geld, maar daar moeten we voorzichtig mee omgaan", aldus Van Leeuwen, die trainer Garcia nog niet verantwoordelijk houdt voor de mindere periode van FC Twente. "De trainer ontslaan is maar zelden het recept. Dat kun je alleen gebruiken als het niet klikt tussen de trainers ern de spelersgroep."