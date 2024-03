Ten Hag geïrriteerd: "Accepteren als de grote Tadic iets zegt"

Ajax won woensdagavond met 3-4 van Telstar en had bij vlagen de handen vol aan het spel van de ploeg uit Velsen-Zuid. Erik ten Hag had de moeizame avond van te voren wel verwacht, maar was na afloop kritisch op zijn ploeg én op Noa Lang.

"Logischerwijs was het een lastige avond", sprak de trainer in gesprek met FOX Sports. "Zij speelden in een lastig systeem. Aan de bal hebben we de oplossingen niet frequent genoeg kunnen vinden. Wij laten ze door spelhervattingen terugkomen in de wedstrijd, dat is onaanvaardbaar. Het heeft gewoon te maken met focus en bewust zijn. Je moet gewoon je man dekken, maar dit gaat gewoon niet."

Halverwege de eerste helft had Ten Hag een woordenwisseling met de jeugdige Lang, nadat die niet diep liep op een dieptebal van Dusan Tadic. Na afloop van de wedstrijd keek de trainer terug op die situatie. "Hij moet accepteren als de grote Tadic iets tegen hem zegt. Op dat moment moet je je mond houden en verder gaan." Over het spel van Lang was de oefenmeester gematigd tevreden. "Het is wisselend. Hij maakt een goede goal, maar maakt ook vaak de verkeerde keuzes. Hij kan geweldig voetballen, maar het moet wel structureler worden."

Na drie nederlagen op een rij won Ajax weer eens. De ploeg lijkt door de vele blessures en de moeizame wedstrijden te snakken naar de winterstop, maar daar wil Ten Hag niks van weten. "Het mindere spel heeft niks met blessures te maken. We moeten eerst nog een competitiewedstrijd spelen. Daarna kunnen we pas gas terugnemen en eerder niet", zei hij stellig.