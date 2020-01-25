Live voetbal

Ouwejan is reserverol bij AZ zat: "Niet nog zo'n half jaar"

Lars van Mil
25 januari 2020, 08:35   Bijgewerkt: 08:59

De uitwedstrijd tegen sc Heerenveen kan voor Thomas Ouwejan zomaar de laatste voor AZ zijn. Voor de 23-jarige linksback is volop interesse. Tegen Heerenveen mag hij zaterdagavond starten, omdat Owen Wijndal geschorst is. Normaliter houdt Ouwejan de bank warm, de voorgaande twee seizoenen was hij nog vaste basisspeler. Daarom denkt de verdediger ook aan een vertrek.

Het liefst blijft Ouwejan AZ trouw, maar dan moet de situatie wel veranderen. "Ik wil spelen, heel veel zelfs. Nu is het aan de club om daar iets mee te doen", stelt Ouwejan in De Telegraaf. "Het laatste wat ik wil is nog zo'n half jaar door te moeten maken."

Vanuit de Eredivisie bestaat interesse. Zowel vanuit de top als subtop, erkent de speler. Echter kreeg Ouwejan te horen dat AZ niet meewerkt aan een binnenlandse transfer. Maar nog eens maanden verpieteren op de bank is voor hem geen optie. "Dat is funest voor mij, zeker na twee goede seizoenen."

Ouwejan werd dit seizoen door Wijndal uit de basis gespeeld. Hij kan ook spelen als middenvelder, maar voor die positie haalde AZ Dani de Wit. Het ziet er niet naar uit dat de situatie verandert voor Ouwejan. Hij mocht tot nu toe acht keer aantreden in Eredivisie-duels, waarvan drie als basisspeler. "Dit scenario had ik in de zomer niet zien aankomen. Zeker niet omdat ik vorig seizoen volgens de statistieken van Opta nog de beste speler van AZ was."

