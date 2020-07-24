'Dankerlui naar FC Groningen, weg vrij voor Zeefuik'

FC Groningen anticipeert op het vertrek van . van Willem II wordt zijn opvolger. Beide clubs hebben een akkoord over de transfersom voor Dankerlui. Zodra de deal is afgerond, kan Zeefuik zijn zo gewenste transfer naar Hertha BSC maken.

Zowel het Brabants Dagblad als Voetbal International melden de aanstaande transfer van Dankerlui naar Groningen. De 23-jarige rechtsback, die ook voorin uit de voeten kan, beschikt in Tilburg nog over een eenjarig contract. Willem II strikte eerder met Leeroy Owusu al een nieuwe speler voor de eigen rechtsbackpositie. Ook Freek Heerkens en Justin Ogenia kunnen daar uit de voeten.

Dankerlui moet in Groningen Zeefuik doen vergeten. De 22-jarige Zeefuik aast al een tijdje op een buitenlandse transfer. De verdediger gaf deze week aan dat hij zo gauw mogelijk naar Hertha BSC wil vertrekken. Volgens VI volgden Southampton en Stade Rennes hem ook op de voet.

