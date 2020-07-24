'Dankerlui naar FC Groningen, weg vrij voor Zeefuik'

24 juli 2020, 18:51   Bijgewerkt: 6 december 2023, 15:25
0 reacties
Photo of Lars van Mil
Lars van Mil | Redacteur

FC Groningen anticipeert op het vertrek van Deyovaisio Zeefuik. Damil Dankerlui van Willem II wordt zijn opvolger. Beide clubs hebben een akkoord over de transfersom voor Dankerlui. Zodra de deal is afgerond, kan Zeefuik zijn zo gewenste transfer naar Hertha BSC maken.

Zowel het Brabants Dagblad als Voetbal International melden de aanstaande transfer van Dankerlui naar Groningen. De 23-jarige rechtsback, die ook voorin uit de voeten kan, beschikt in Tilburg nog over een eenjarig contract. Willem II strikte eerder met Leeroy Owusu al een nieuwe speler voor de eigen rechtsbackpositie. Ook Freek Heerkens en Justin Ogenia kunnen daar uit de voeten.

Dankerlui moet in Groningen Zeefuik doen vergeten. De 22-jarige Zeefuik aast al een tijdje op een buitenlandse transfer. De verdediger gaf deze week aan dat hij zo gauw mogelijk naar Hertha BSC wil vertrekken. Volgens VI volgden Southampton en Stade Rennes hem ook op de voet.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • za 4 april, 22:55
  • Gisteren, 19:38
  • Gisteren, 17:38
Damil Dankerlui

Damil Dankerlui
UMF Stjarnan
Team: Stjarnan
Leeftijd: 29 jaar (24 aug. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Almere
8
0
2023/2024
Panserraikos
22
0
2022/2023
Groningen
18
0
2021/2022
Groningen
26
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Sparta
29
-12
42
9
Utrecht
29
10
41
10
Groningen
29
5
41
11
Go Ahead
29
5
35
12
Fortuna
29
-11
35

