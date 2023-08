'Diverse Eredivisie-clubs jagen op Van den Boomen'

Branco van den Boomen staat in de belangstelling van diverse clubs uit de Eredivisie. De spelmaker van De Graafschap heeft weliswaar nog een tweejarig contract in Doetinchem, maar mag naar verluidt voor zo'n half miljoen euro vertrekken. Al hoopt de clubleiding dat hij blijft, om komend seizoen alsnog te promoveren.

Dat schrijft Omroep Gelderland. Van den Boomen kwam vorig seizoen na een lange soap uiteindelijk over van FC Eindhoven en liet zich in zijn eerste jaar bij De Graafschap direct gelden. Met name na de winterstop maakte de oud-speler van onder andere FC Eindhoven en sc Heerenveen veel indruk. Daardoor is er volgens de regionale omroep 'veel belangstelling'.

Trainer Mike Snoei wil de middenvelder echter houden. "Het is misschien romantisch gedacht van mij, maar ik dacht dat we samen aan een nieuwe missie zijn begonnen om alsnog de Eredivisie in te gaan", zei de coach, die daarom zelf ook een aanbieding afwees. "Ik kon zelf ook de Eredivisie in, maar wil graag met mijn selectie de opdracht aangaan om met De Graafschap te promoveren. Ik dacht die opdracht bij iedereen enorm leefde."

