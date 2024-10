Parijzenaar Coman held Bayern: "Ook beetje verdrietig voor PSG"

Nota bene besliste de Champions League-finale in het voordeel van Bayern München. De Franse aanvaller is een geboren Parijzenaar en komt uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain. "Ik ben ook een beetje verdrietig voor Parijs", bekent Coman.

"Het doet mij pijn om mijn oude team zo te zien. We hebben respect voor wat Paris heeft gepresteerd", zegt Coman tegen RMC Sport. "We wisten dat het moeilijk zou worden, maar we hebben geen doelpunten tegen gekregen. Ik denk dat we een geweldige finale hebben gespeeld."

PSG-middenvelder Ander Herrera baalt als een stekker. "Morgen moeten we nadenken over wat we hebben gepresteerd. Slapen zal moeilijk gaan. We proberen terug te komen naar de finale. We gooien niet weg wat we hebben gedaan. Ik denk dat we meer kansen hadden dan zij. Maar als je niet scoort... We moeten bij elkaar blijven, zaterdag beginnen we weer om de volgende droom na te jagen."