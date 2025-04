Pochettino heeft Simons even niet nodig in A-selectie

Mauricio Pochettino heeft ervoor gekozen om in aanloop naar de uitwedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Stade Brest met een kleinere groep te werken. Dat gaat ten koste van , die in elk geval de komende dagen niet meetraint met de A-selectie.

Pochettino gaf Simons in de voorbereiding een kans om zich te laten zien. Toen was de selectie waarmee de Argentijnse oefenmeester trainde nog een stuk kleiner. De afgelopen weken zijn er een hoop spelers bijgekomen, zoals internationals die terugkeerden na het EK of de Copa América: Marco Verratti, Leandro Paredes, Neymar, Di Maria en Marquinhos.

Bovendien trok PSG meerdere spelers aan. En niet de minsten: Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos en Georginio Wijnaldum. Voor Simons is het gevolg dat hij een pas op de plaats moet maken. Hij meldt zich volgens Le Parisien bij PSG Onder-19, dat getraind wordt door Zoumana Camara.

Simons kwam tijdens de voorbereiding regelmatig aan spelen toe bij Paris Saint-Germain. In de eerste twee speelrondes in de Ligue 1 maakte de jeugdinternational geen deel uit van de wedstrijdselectie van de Franse grootmacht. Voor Simons staat de teller tot nu toe op twee officiële optredens voor PSG.