Dolberg grote man bij basis-debuut Calvin Stengs

De Nederlandse enclave bij OGC Nice heeft uitstekende zaken gedaan in de competitie. In een uitwedstrijd tegen Nantes, won het met 0-2, waardoor het inmiddels is opgeklommen naar de vierde plek in de competitie. maakte zijn basisdebuut in Frankrijk, maar zag dat oud-Ajacied de grote man werd.

De Deen begon in de basis, samen met Stengs en Pablo Rosario. Stengs deed uiteindelijk bijna tachtig minuten mee, terwijl Rosario de hele wedstrijd speelde. Ook Justin Kluivert staat onder contract bij Nice, maar hij was wegens een blessure niet van de partij. Zonder een verpletterende indruk achter te laten, deed Stengs het niet onverdienstelijk, maar lukte het hem niet om groot gevaar te stichten.

Lang leek Nice af te stevenen op het eerste puntenverlies sinds de eerste speelronde. Het kreeg een aantal goede kansen, maar de bal wilde er niet in. Daarom kan Dolberg voorlopig ook niet meer stuk bij het publiek, gezien hij een kwartier voor tijd vanuit het niets toch de ban wist te breken met de openingstreffer. Vijf minuten later maakte Amine Gouiri er ook nog 0-2 twee van.

Nice is de afgelopen wedstrijden uitstekend in vorm. Het won namelijk met 0-4 van landskampioen Lille en met dezelfde cijfers van Bordeaux. Tegen Nantes houdt het wederom de nul en dus staat het met een wedstrijd minder zes punten achter op koploper Paris Saint-Germain. Een week later staat een duel tegen Myron Boadu op het programma, als de Nederlanders het opnemen tegen Monaco.