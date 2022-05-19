Duizenden Feyenoord-fans zonder kaartje reizen af naar Albanië

Zeker 4.000 supporters van Feyenoord reizen volgende week zonder toegangsbewijs af naar Albanië voor de Conference League-finale tegen AS Roma. Dat is althans de verwachting van Kees Lau, de interim-voorzitter van supportersvereniging FSV De Feijenoorder. Dat betekent dat er in totaal vermoedelijk 8.000 aanhangers van de Rotterdamse club de reis naar Tirana maken.

De finale tussen Roma en Feyenoord wordt gespeeld in de Arena Kombëtare, dat een capaciteit van ongeveer 22.000 heeft. Voor supporters van de Rotterdams club zijn 4.000 kaarten beschikbaar gesteld. De verwachting is echter dat er veel meer fans van Feyenoord volgende week woensdag in het stadion zullen plaatsnemen. Lau denkt dat er nog 'misschien nog een paar honderd' supporters ter plekke een kaartje kunnen bemachtigen, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

"Je ziet de prijzen op de zwarte markt wel behoorlijk dalen. Vorige week vroeg men nog 3000 euro voor een ticket. Nu kan je als je geluk hebt er voor 500 eentje aanschaffen. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die dat bedrag er wel voor overhebben", aldus de voorzitter van FSV De Feijenoorder, die zijn mede-supporters aanraadt voorzichtig te zijn. "Je koopt die kaarten wel van mensen die misschien niet altijd het beste met je voorhebben. Ik heb berichten gehoord dat veel kaarten van de vrije verkoop in handen zijn gevallen van kapitaalkrachtige Albanezen, mogelijk zelfs de plaatselijke maffia, die er een flink financieel voordeel uit willen halen."

Er zullen echter ook veel Feyenoord-supporters zijn die niet aan een kaartje kunnen komen. Daarvoor wordt waarschijnlijk een speciale Feyenoord-fanzone ingericht. "Aanvankelijk waren die schermen niet de bedoeling, maar ik hoor dat de Europese voetbalbond UEFA dit gaat regelen. Alle supporters bij elkaar is voor de politie ter plaatse, die niet veel ervaring heeft met dit soort grootschalige evenementen, ook veel makkelijker te handhaven natuurlijk."

Druk in Tirana

Het belooft woensdag 25 mei druk te worden in Tirana, daar Albanië die dag vanwege de Conference League-finale heeft uitgeroepen tot nationale feestdag. In totaal worden 100.000 fans verwacht in de Albanese hoofdstad.

