'Götze hakt knoop door en laat PSV na twee jaar achter zich'

keert niet meer terug bij PSV. De middenvelder kiest ervoor om zijn loopbaan te vervolgen bij Eintracht Frankfurt. Zo komt er na twee seizoenen een einde aan de verrassende samenwerking tussen Götze en PSV. Met Eintracht gaat hij na de zomer de Champions League in.

Het Duitse medium SPORT1 weet zondagavond te melden dat Götze tot een persoonlijk akkoord is gekomen met Frankfurt. De club is bereid om de afkoopsom van vier miljoen euro over te maken aan PSV en dat is genoeg om de dertigjarige middenvelder over te nemen. Götze verkiest een rentree in de Bundesliga dus boven een langer verblijf in het Philips Stadion.

De ervaren middenvelder had ook de mogelijkheid om naar Benfica en Inter Miami te vertrekken. Hij geeft echter de voorkeur aan zijn vaderland, waar hij eerder voetbalde bij Borussia Dortmund en Bayern München. Daarna koos hij verrassend voor de stap naar PSV, waar hij twee seizoenen samenwerkte met de Duitse trainer Roger Schmidt. Die vertrok naar Benfica.

Frankfurt eindigde afgelopen seizoen op de elfde plaats in de Bundesliga. De club wist echter wel de Europa League te winnen en mag dus de groepsfase van de Champions League in. Götze zou eigenlijk maandag met PSV beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Eredivisie. De kans is erg groot dat hij de eerste training van de Eindhovenaren laat schieten.