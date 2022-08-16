Van Nistelrooij kent gevaar Rangers: "Dat weet Cody Gakpo ook"

Ruud van Nistelrooij heeft kort voor de wedstrijd tussen Rangers FC en PSV tekst en uitleg gegeven bij zijn opstellingen. De oefenmeester van de Eindhovenaren heeft weer twee wijzigingen doorgevoerd door de wedstrijd in het Ibrox Stadium. Hij weet ook waar het gevaar van de thuisploeg schuilt.

Aan de zijde van PSV zijn er namelijk geen basisplaatsen voor Guus Til en Philipp Mwene. De aanvallende middenvelder en de rechtsback zitten op de bank, terwijl Érick Gutiérrez en André Ramalho mogen starten. "Dat is een combinatie van factoren, het gaat ook om de tegenstander. Het is een stukje ervaring op momenten dat het nodig is", vertelde Van Nistelrooij voor de camera van RTL7.

In Glasgow zullen de spelers van PSV om moeten gaan met de heksenketel, die ongetwijfeld zal ontstaan in het Ibrox Stadium. "De spelers moeten focussen op het spel. Dat hoef ik ze niet meer zo direct uit te leggen met de ervaring die wij hebben. Deze jongens zijn door de wol geverfd. Ze weten hoe de moeten omgaan met deze ambiance. Natuurlijk weten we dat Rangers thuis sterk is. Maar we hebben vertrouwen in een goed resultaat."

Van Nistelrooij weet ook dat er bij de Schotten altijd gevaar uit zal gaan van rechtsback , de directe tegenstander van Cody Gakpo. Toch heeft hij geen extra opdrachten meegekregen. "We weten dat we dat gezamenlijk moeten oplossen, maar Cody weet ook wat er gevraagd wordt. Het is aan zijn kant van het veld. We zullen hem goed moeten opvangen, want dit is wel een goede speler."