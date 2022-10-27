PSV op rapport: alleen maar voldoendes, Simons grote uitblinker

PSV heeft donderdag in eigen huis op fraaie wijze afgerekend met Premier League-koploper Arsenal. De Engelse topclub had geen grip op een aantal spelers van de Eindhovenaren. Vooral middenvelder Xavi Simons bleek een grote sta-in-de-weg voor de ploeg van coach Mikel Arteta.

Opstelling en beoordelingen*

Opstelling PSV: Walter Benitez (7,5); Phillipp Mwene (7), André Ramalho (7), Jarrad Branthwaite (8) (80. Jordan Teze), Philipp Max (7,5); Joey Veerman (7,5) (80. Guus Til), Ibrahim Sangaré (7,5), Erick Gutiérrez (7,5); Xavi Simons (8,5) (79. Nodi Madueke), Anwar El Ghazi (6,5) (46. Luuk de Jong (8)), Cody Gakpo (7,5) (84. Mauro Júnior).

Man of the Match: Xavi Simons.

*Speler moet minimaal 20 minuten hebben gespeeld om in aanmerking te komen voor een beoordeling.