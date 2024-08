'Simons en Frimpong verrassingen in WK-selectie, geen Brobbey'

Louis van Gaal heeft vanmiddag weinig nieuws meer te melden. Als De Telegraaf het bij het rechte eind heeft zijn de meeste afvallers voor het WK in Qatar inmiddels bekend.

Vanochtend was Jasper Cillessen de eerste afvaller wiens naam uitlekte. De doelman zou zich bij zijn club NEC niet hebben kunnen inhouden van woede, waarna De Gelderlander de primeur had. Later vanochtend meldde Voetbal International vervolgens dat niet gebeld zou zijn vanuit Zeist, en dat de aanvaller daarom weet dat hij wél mee mag naar Qatar.

De Telegraaf wist dat te bevestigen. De krant meldt nu dat , die vooraf als grote concurrent voor Janssen werd gezien, te horen heeft gekregen dat hij de definitieve selectie niet gehaald heeft. Dat geldt ook voor Ryan Gravenberch, Guus Til, Micky van de Ven, Sven Botman, Devyne Rensch en Mitchel Bakker, volgens de krant. Het Algemeen Dagblad voegt daaraan toe dat ook Arnaut Danjuma van Villarreal vanochtend slecht nieuws uit Zeist ontving.

Frimpong en Simons

Wel heeft de kans goed nieuws voor (Bayer Leverkusen) en (PSV). De rechtsback krijgt de voorkeur boven Rensch (Ajax), en mag zich gaan opmaken voor zijn eerste eindtoernooi. Dat geldt ook voor Simons, die net als Frimpong nog wacht op zijn debuut in Oranje. Toch gaat Simons dus mee naar Qatar, op basis van zijn goede spel bij PSV.