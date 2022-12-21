Guardiola is er zeker van: "Messi is de beste speler aller tijden"

21 december 2022, 14:43   Bijgewerkt: 6 december 2023, 15:25
Remco | Redacteur

Voor Pep Guardiola is er dit seizoen maar één sportief doel dat echt telt: het winnen van de Champions League. Wat de Spaanse toptrainer al twee keer lukte met FC Barcelona, blijkt met zijn huidige club Manchester City elk jaar een brug te ver. In de persconferentie in aanloop naar het League Cup-duel tegen Liverpool van aankomende donderdag ging Guardiola dieper in op zijn ambities bij de club.

"Ik heb het al vaak gezegd, maar ik ben iedereen bij de club dankbaar voor het vertrouwen dat ze in mij hebben", begint Guardiola. "Het wordt heel moeilijk om de clubleiding terug te betalen voor wat ze voor mij hebben betekend". Toch heeft de voormalig trainer van FC Barcelona en Bayern München een duidelijk doel voor ogen met City. "Het zou mijn tijd hier niet compleet maken als we de Champions League niet winnen. Ik heb het idee dat het vroeg of laat gaat gebeuren. We gaan natuurlijk dit seizoen weer een poging wagen", is Guardiola vastberaden.

Binnen de selectie van de Engelse topclub zitten meerdere WK-gangers, waardoor Guardiola niet de beschikking heeft over al zijn spelers. Onder meer deer 22-jarige spits Julian Alvarez, die afgelopen zondag het WK wist te winnen met Argentinië, is momenteel afwezig. "We zijn heel blij voor hem, mijn felicitaties aan hem. Julián heeft nu een week tot tien dagen vrij", beloont Guardiola zijn talent.

Messi beste aller tijden

Wie ook op felicitaties van Guardiola kon rekenen, is Lionel Messi. Bij Barcelona werkten de twee lange tijd succesvol samen en de trainer heeft Messi dan ook hoog in het vaandel zitten. "Iedereen heeft een mening, maar voor mij is Messi zonder twijfel de beste aller tijden. Ook als hij het WK niet had gewonnen, had ik dat gevonden. Voor hem is dit wel een van de laatste kersen op een ongelooflijke carrière", aldus Guardiola.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

