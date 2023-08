Wieffer over mogelijke concurrent: "Maakt mij niet veel uit"

Mats Wieffer boekte zondagavond met Feyenoord een keurige 0-3 overwinning op bezoek bij FC Groningen en speelde zelf ook een zeer goede wedstrijd. De vervanger van de geblesseerde Quinten Timber heeft vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten en zal er daardoor ook niet wakker van liggen als Feyenoord deze maand nog een extra concurrent voor hem aan de selectie toe gaat voegen.

"Het maakt mij niet uit of er iemand komt", gaf Wieffer na afloop van het duel aan tegenover ESPN. "Ik moet gewoon zelf zorgen dat ik goed speel, dat is het belangrijkst. Concurrentie maakt mij niet heel veel uit", aldus Wieffer, die gedurende de eerste seizoenshelft lang niet speelde aangezien hij te maken had met blessures. Tegen PEC Zwolle en FC Groningen maakte hij indruk als middenvelder naast Orkun Kökcü en Sebastian Szymanski.

Het ging opnieuw lekker. Als ik gewoon hard werk en mijn duels win, dan komt het voetballend vanzelf wel", aldus de 23-jarige middenvelder van de Rotterdamse ploeg. "Dan kom je er vanzelf lekker in. Ik weet dat ik het kan, dus het is lekker dat het er nu uitkomt in de laatste twee wedstrijden". Volgende week wacht er na PEC Zwolle en FC Groningen met Ajax echter een tegenstander van een ander kaliber.

"Ik heb nog nooit tegen Ajax gespeeld, maar ik probeer hetzelfde te doen wat ik altijd probeer te doen. Of ik zenuwachtig ben? Nu nog niet in ieder geval. Ik probeer gewoon mijn ding te doen: rust aan de bal, als het kan vooruit spelen en vooral mijn duels winnen. Daarvoor sta ik op zes, om te zorgen dat ik de restverdediging bewaak en zoveel mogelijk duels win", besluit de middenvelder.