Aanvoerder dreigt Vitesse transfervrij te verlaten door financiële onzekerheid

Vitesse heeft de optie om het contract van aanvoerder Matus Bero te verlengen niet gelicht. De Arnhemmers willen graag verder met de 27-jarige Slowaak, maar omdat de club nog geen duidelijkheid heeft over de financiën voor komend seizoen kan Vitesse de optie voor een extra seizoen niet lichten.

Dat schrijft De Gelderlander vrijdagmiddag. Donderdag kon Vitesse eindelijk weer eens goed nieuws melden. De club bereikte die dag een akkoord met stadion-eigenaar Nedstede, waardoor kan worden voldaan aan de eis van de KNVB. De voetbalbond gaf de Arnhemmers tot uiterlijk 11 april de tijd om aan te tonen ook volgend seizoen over een vaste thuishaven te beschikken. Lukte dat niet, dan dreigde de licentie van Vitesse ingetrokken te worden.

Nu die horde genomen is, en Vitesse tot 2030 een huurcontract heeft voor stadion GelreDome, is de onzekerheid over volgend seizoen echter nog niet verdwenen. De KNVB moet nog altijd goedkeuring verlenen aan de overname door de Amerikaanse Common Group onder leiding van Coley Parry. De Amerikanen kondigden in september 2022 aan de aandelen over te nemen van de Rus Valeri Oyf. Zolang de voetbalbond daar geen toestemming voor verleent, kan Vitesse het contract van Bero niet verlengen.

Toch heeft Vitesse geen formeel ontslag aangevraagd voor Bero, zo weet de regionale krant. Vitesse zou in de zomer in gesprek willen met het kamp-Bero om alsnog tot een langer verblijf in Arnhem te komen. Reservedoelman Jeroen Houwen en verdediger Tomas Hajek kregen wél een ontslagbrief op de mat. De optie in het contract van Daan Huisman, momenteel verhuurd aan VVV-Venlo, is wél gelicht. Zijn verbintenis loopt nu tot medio 2024.