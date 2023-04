Derksen velt oordeel over Seedorf en wijst 'de grote loser van Ajax' aan

Johan Derksen ziet Clarence Seedorf niet als een geschikt technisch directeur voor Ajax. Vrijdagavond maakte Ruud Gullit bekend dat Seedorf bij Ajax gesolliciteerd zou hebben. Hij kreeg naar verluidt geen antwoord op die sollicitatiebrief en Derksen begrijpt wel waarom.

"We hebben het over een beursgenoteerd bedrijf. Als Clarence denkt: goh, dat is wel wat voor mij, of Wesley Sneijder biedt zich aan, kun je als beursgenoteerd bedrijf niet zomaar zeggen: kom maar binnen jongens, zonder dat je een staat van dienst hebt in dat vak", zegt Derksen bij Vandaag Inside. "Maar zo'n Duitser die altijd in de marge heeft gewerkt vind ik ook belachelijk", doelt hij op topkandidaat Sven Mislintat.

Derksen richt vervolgens zijn pijlen op Edwin van der Sar. "De grote loser is Van der Sar. Die gaat eerst onderhandelen met een vent in Liverpool (Julian Ward, red.), heeft met een man bij AZ onderhandeld (Alex Kroes), maar dat duurt dan zo lang." Ward haakte af vanwege het gebrek aan daadkracht bij Ajax. "Je moet doorpakken als je een goede hebt. Maar wat kan die Van der Sar eigenlijk wel?"

Een andere fout van Van der Sar is volgens Derksen dat Peter Bosz niet is aangetrokken als trainer. Bosz zou nu zelf graag naar FC Twente willen. "Dat is de zoveelste fout van Van der Sar. Hij zou uitermate geschikt zijn in plaats van Heitinga, maar hij is ooit opgestapt voor Van der Sar. Ik wil niet die jongen z'n baan afpakken, maar hij bakt er helemaal niets van."

Overmars

Ondertussen wil de F-Side dat Marc Overmars terugkeert in de Johan Cruijff ArenA. Op basis van diens prestaties heeft René van der Gijp daar begrip voor. "Overmars is daar volstrekt heilig verklaard en dat is niet voor niets. Die heeft heel goede dingen gedaan. Hij had geluk met De Ligt, Van de Beek en De Jong, dat is mazzel, maar hij heeft het heel goed gedaan."