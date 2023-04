Italiaans persbureau komt met slecht nieuws voor supporters Feyenoord

Feyenoord mag volgens het Italiaanse persbureau ANSA toch geen supporters meenemen naar Rome voor de return tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Eerder leek er nog goed nieuws op komst voor de Rotterdamse achterban.

Onder meer La Repubblica schreef dinsdag dat supporters van Feyenoord op 20 april waarschijnlijk 'gewoon' welkom zijn in het stadion van AS Roma. Na uitvoerig overleg lijkt er nu te worden teruggedeinsd. Het nieuws moet nog wel officieel worden bevestigd door de Italiaanse autoriteiten.

Artikel gaat verder onder video

Dat men in de Italiaanse hoofdstad niet zit te wachten op de komst van supporters van Feyenoord, heeft te maken met de ongeregeldheden op 19 februari 2015. Toen sloopten Rotterdamse fans de oude binnenstad van Rome. Zo werd onder meer schade toegebracht aan Barcaccia-fontein bij de Spaanse Trappen.

Waar supporters van Feyenoord waarschijnlijk niet welkom zijn in Rome, is de Rotterdamse club volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl niet van plan om fans van AS Roma te weigeren. De Romeinen komen op 13 april in De Kuip langs voor de heenwedstrijd.