'Real Madrid-soap Mbappé speelt weer op'

Kylian Mbappé heeft al laten weten graag in 2024 alsnog de overstap te maken naar Real Madrid, tenzij de sterspeler zich deze zomer al weet te bevrijden van Paris Saint-Germain en zijn komst kan vervroegen. Daar is echter een hoop voor nodig.

Vorig jaar waren Mbappé en Real Madrid al dichtbij een akkoord, maar een flink pak geld en een verzoek van de Franse president Emmanuel Macron zorgden ervoor dat de Fransman zijn contract tot de zomer van 2025 verlengde. Volgens Diario AS kan ditmaal niets de aanvaller meer van gedachten brengen om de stap naar Spanje te maken.

Artikel gaat verder onder video

Volgens bronnen dichtbij de speler heeft Mbappé een vergadering gepland aan het einde van het seizoen met PSG om het project te analyseren en zijn wens uit te spreken om voor Real Madrid te gaan spelen. De Madrilenen hebben wel een slechte ervaring overgehouden aan vorig jaar en willen de verantwoording volledig bij Mbappé leggen. De in Parijs geboren voetballer moet degene zijn die de weg vrijmaakt om te stoppen bij de Franse topploeg.

Als Mbappé eenmaal verlost is bij PSG, moet hij de goedkeuring van Real Madrid winnen. In Bernabéu zijn ze de afwijzing van vorig jaar niet vergeten en bij fans van De Koninklijke staat het gedrag van de Parijzenaar nog goed op het netvlies. In een enquête van Spaanse media lieten fans weten liever Erling Haaland te contracteren dan Mbappé.