Vreemde situatie doet zich voor als Vitesse na het seizoen licentie verliest

Vitesse zit in zwaar weer. De KNVB dreigt de proflicentie in te trekken als er voor 11 april geen duidelijkheid is over de speellocatie voor volgend seizoen. Wat zijn de sportieve gevolgen als Vitesse zijn licentie kwijtraakt?

Dat zocht Voetbal International uit. Als een club midden in het seizoen zijn licentie verliest, dan degradeert de nummer zeventien van de Eredivisie niet rechtstreeks, maar speelt het play-offs om promotie/degradatie. De nummer zestien hoeft dan geen play-offs te spelen en handhaaft zich automatisch op het hoogste niveau.

Raakt Vitesse ná het seizoen zijn licentie kwijt, dan doet zich een vreemde situatie voor, waarbij de nummer zeventien moet hopen dat de nummer zestien de play-offs heeft overleefd. In dat geval is de vrijgekomen plek voor de nummer zeventien.

Heeft de nummer zestien de play-offs niet overleefd, dan gaat de vrijgekomen plek naar de nummer zestien en degradeert de nummer zeventien alsnog rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. Er promoveert geen extra club.

Het is nog even afwachten of Vitesse zijn licentie al dan niet kwijtraakt. Er is volgens De Gelderlander woensdag de hele dag onderhandeld over een nieuwe huurdeal. 'Of die inderdaad op korte termijn is te verwachten, is onduidelijk', aldus de krant.