Wijnaldum benoemt verschil tussen Koeman en Van Gaal bij Oranje

Georginio Wijnaldum keerde afgelopen week terug in het Nederlands elftal. De 32-jarige middenvelder van AS Roma verdween onder Louis van Gaal uit de basis en miste uiteindelijk het WK in Qatar vanwege een scheenbeenbreuk. In een interview met De Telegraaf benoemt hij het verschil tussen bondscoach Ronald Koeman en diens voorganger Van Gaal.

"Van Gaal is heel strikt met de regels, al was hij wel wat relaxter dan in 2014", merkt Wijnaldum op. "Bij Koeman voel je je wel wat vrijer, maar hij laat het wel merken als hij er moet zijn", vervolgt de Rotterdammer. "Ik vind niet dat Koeman veranderd is. Hij is nog steeds een trainer die veel vrijheid geeft en wat relaxter is, maar ook heel hard kan zijn. Na de wedstrijd tegen Frankrijk was hij hard en ook na het duel met Gibraltar."

Dat was dan ook absoluut nodig, zo beseft Wijnaldum zich terdege. "Natuurlijk kun je verliezen van Frankrijk maar de manier waarop was een beetje kinderlijk", zegt hij met gevoel voor understatement. "Ik denk dat het ondanks de resultaten een nuttige week is geweest. Hopelijk gaan we hiervan leren, zodat deze dingen niet meer voorkomen. Het is beter dat het niet gebeurt, maar als het dan toch gebeurt, dan beter aan het begin dan aan het eind. We moeten zorgen dat we er positief mee omgaan."

Wieffer

Na de oorwassing in Parijs maakte Wijnaldum maandag in De Kuip zijn thuis-rentree in Oranje. Over twee weken hoopt hij opnieuw in het stadion waar hij zijn debuut als prof maakte te staan als AS Roma op bezoek gaat bij Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League. Mogelijk staat hij dan tegenover zijn nieuwe Oranje-collega Mats Wieffer, die een goede indruk op hem heeft gemaakt. : De jongens waren al heel positief over hem en hij heeft het ook goed gedaan op de training en in de wedstrijd", vindt Wijnaldum. "Hij is heel goed en rustig aan de bal en zit er vaak goed tussen bij balverlies. En hij is erg lang. Dat viel me meteen op. Dat kunnen mooie duels worden."