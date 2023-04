‘Ajax ontbindt contract Hamstra: technisch manager op de club om afscheid te nemen’

De uren van Gerry Hamstra bij Ajax zijn definitief geteld. De Amsterdammers zijn al geruime tijd op zoek naar een vervanger van de vorig jaar vertrokken Marc Overmars, waaruit duidelijk werd dat Hamstra geen toekomst heeft in de Johan Cruijff ArenA. Volgens De Telegraaf hebben de partijen inmiddels ‘overeenstemming bereikt over de ontbinding van het contract’ en is hij maandag op de club om afscheid te nemen.

Het seizoen van Ajax dreigt als een nachtkaars uit te gaan. De Amsterdammers leden twee weken geleden een pijnlijke nederlaag tegen Feyenoord en verspeelden zondagmiddag twee punten bij Go Ahead Eagles, waardoor de achterstand op de koploper uit Rotterdam inmiddels acht punten is. Ajax werd eerder al uitgeschakeld in de Champions League én Europa League. Woensdagavond wacht weliswaar nog de halve finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord, maar Hamstra zal dan naar alle waarschijnlijk niet meer van de partij zijn.

Hamstra maakte begin 2021 de overstap van sc Heerenveen naar Ajax om een deel van Overmars zijn werkzaamheden op zich te nemen. Overmars trok een jaar later echter de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht nadat was gebleken dat hij zich grensoverschrijdend had gedragen richting meerdere vrouwelijke collega’s. Hamstra werd vervolgens samen met algemeen directeur Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor het technische beleid. Ajax gaf in de zomer meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar is er desondanks niet in geslaagd een elftal op de been te brengen dat prijzen kan winnen en in Europa goed voor de dag kan komen.

‘Het vertrek is voor de technisch manager een hard gelag, omdat hij afgelopen transferzomer heel nauw samenwerkte met Huntelaar, financieel directeur Susan Lenderik en algemeen directeur Van der Sar’, schrijft De Telegraaf. Voor Huntelaar, Lenderink en Van der Sar is er nog wel een toekomst in Amsterdam. Volgens de ochtendkrant is Hamstra maandagochtend op het trainingscomplex van Ajax om afscheid te nemen van zijn collega’s en het eerste elftal. De huidige nummer twee van de Eredivisie heeft in de persoon van Sven Mislinat een nieuwe technisch directeur op het oog. De Amsterdammers waren eerst lange tijd in onderhandeling met Julian Ward, maar de Engelsman zag uiteindelijk af van de uitdaging in de Johan Cruijff ArenA.