Argentijnse spits sloopt Real Madrid en FC Groningen zorgt om meerdere redenen voor verbazing | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 25 april.

Real Madrid krijgt enorme dreun op historische avond: Girona-spits maakt er liefst vier

FC Barcelona kan de champagne alvast koud zetten. De Catalanen hadden bij aanvang van speelronde 31 al een voorsprong van elf minuten op Real Madrid en dat kunnen er woensdagavond veertien worden. De eeuwige rivaal kreeg dinsdagavond een pakslaag van Girona: 4-2. Valentín Castellanos was met afstand de grote man op het veld. Hij maakte er liefst vier. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Artikel gaat verder onder video

Woerts krijgt een vraag over hack bij de KNVB en reageert zeer overtuigend: 'Uiteraard'

Vorige week woensdag kwam het nieuws naar buiten dat de KNVB meer dan een miljoen moest betalen aan Lockbit om te voorkomen dat er vele documenten op straat zouden komen te liggen. Het was de grote vraag of de Nederlandse voetbalbond dat zou doen, maar Chris Woerts weet het zeker. Volgens de zakenman heeft de KNVB betaald. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Verbeek 'schrikt' van interview FC Groningen-trainer: 'Op dat moment kun je maar één ding doen'

Gertjan Verbeek heeft met verbazing gereageerd op het interview van FC Groningen-trainer Dennis van der Ree na afloop van de ingehaalde wedstrijd tegen NEC. De oefenmeester vertelde voor de camera van ESPN dat er in zijn ploeg geen geloof en vertrouwen is in wat ze doen. Volgens Verbeek had de clubleiding al veel eerder moeten ingrijpen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

NEC deelt zeer gevoelige dreun uit aan FC Groningen: degradatie nu écht nabij

Bij een overwinning op NEC had FC Groningen misschien nog mogen hopen op een wonderlijke ontsnapping, maar door een 1-0 nederlaag in het restant van de gestaakte wedstrijd is het niet meer de vraag óf, maar wanneer degradatie een feit is. De achterstand op nummer zestien Excelsior is elf punten, waardoor het doek in de volgende speelronde al kan vallen voor FC Groningen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Huldiging Feyenoord op de Coolsingel mogelijk 'pas' 15 mei, ook bij kampioenschap week eerder'

Feyenoord zou zich in de volgende speelronde van de Eredivisie al kunnen kronen tot kampioen van Nederland. Dan moet het op zondag 7 mei zelf winnen van Excelsior en PSV een dag eerder punten hebben verspeeld bij Sparta Rotterdam. Maar omdat dit scenario geen zekerheid biedt, komt er een dag na de wedstrijd tegen Excelsior geen huldiging op de Coolsingel. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Danilho Doekhi kan Champions League in: twee Italiaanse topclubs geïnteresseerd'

Danilho Doekhi (24) is aan een prima debuutseizoen bezig bij 1. FC Union Berlin, en dat is ook de top van de Italiaanse Serie A niet ontgaan. Volgens Corriere dello Sport houdt zowel Napoli als Inter de oud-speler van Vitesse nauwlettend in de gaten. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Ajax-prominenten laten van zich horen en komen in opstand'

Een aantal Ajax-prominenten, onder wie ex-directeur Arie van Eijden, mister Ajax Sjaak Swart, Keje Molenaar, Mark Geestman, voormalig perschef David Endt, Salo Muller en Lex Hes, komt in opstand en wil dat de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse club een substantieel lagere vergoeding gaat krijgen. Zij willen ook dat er meer Ajax-voetbal-DNA in de huidige bestuursraad komt. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!