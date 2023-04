Arne Slot reageert op spreekkoor: 'Ik heb het niet gehoord, maar...'

De supporters van Feyenoord maakten zondag andermaal kenbaar dat ze Arne Slot graag zien blijven. Ze zongen tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht (3-1 zege) niet alleen 'sta op voor de kampioen', maar ook 'Arne in de Champions League'. Slot werd op de persconferentie na de wedstrijd gevraagd wat hij daarvan vond.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heb gehoord dat ze het zongen", reageerde de succestrainer, die op het punt staat om zijn eerste landstitel te pakken. "Maar je kunt het ook uitleggen als dat ze graag de Champions League in willen. Ik heb er in Mirror Talk ook wat over gezegd. Ik ben heel blij met hoe ik hier kan werken, we zijn hartstikke tevreden met elkaar."

"Ik heb vanuit mijn tijd bij AZ geleerd dat je in het voetbal alles open moet houden. Dat deed ik toen ook trouwens, mijn contract liep af, maar daar zal ik niet weer over beginnen", lachte Slot. "Ja, wat wil je dat ik erop zeg? Je wilt misschien horen dat ik sowieso blijf, maar dat is bijna onmogelijk om te zeggen. Je kan het prima zeggen en dan je woord breken, dat gebeurt ook zo vaak, maar dat vind ik wat lastiger."

