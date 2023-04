Arsenal verspeelt opnieuw royale voorsprong en moet zich nu echt zorgen maken

Arsenal heeft opnieuw averij opgelopen in de strijd om de Engelse landstitel. De ploeg van Mikel Arteta gaf een royale voorsprong weg bij West Ham United en moest genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. De voorsprong op Manchester City, dat een duel tegoed heeft, bedraagt nog vier punten. Op 26 april spelen beide titelkandidaten tegen elkaar.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor Arsenal. De koploper stond na tien minuten al met 0-2 voor; het eerste doelpunt werd in de zevende minuut gemaakt door Gabriel Jesus. De spits fungeerde als eindpunt van een vloeiende combinatie, ontving de beslissende pass van Ben White en had de bal voor het intikken. Gabriel Martinelli stelde Martin Ødegaard daarna met een scherpe voorzet in staat om de bal met succes uit de lucht te nemen: 0-2.

Ondanks de horrorstart wist West Ham zich terug te knokken in de wedstrijd. Een overtreding van Gabriel op Lucas Paquetá resulteerde in een strafschop, die werd benut door Saïd Benrahma. Vijf minuten na de pauze mocht ook Arsenal aanleggen van elf meter. Die penalty, verkregen na een handsbal van Michail Antonio, werd echter gemist: Bukayo Saka schoot naast het doel van The Hammers (zie onder).

Het zou een peperdure misser blijken, want vlak daarna verstuurde Thilo Kehrer een hoge bal over de defensie van Arsenal, waarna Jarrod Bowen in één keer uithaalde: 2-2. Zo gaf Arsenal voor de tweede wedstrijd op rij een 0-2 voorsprong weg, nadat vorige week hetzelfde gebeurde op bezoek bij Liverpool (2-2). The Gunners mochten nog van geluk spreken, daar Antonio in de slotfase nog tegen de lat kopte.