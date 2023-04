Is het ‘Wonder van Schmidt’ dan toch in de maak? De oefenmeester van Benfica zag zijn ploeg al vroeg in de wedstrijd op achterstand komen tegen Internazionale, en leek de halve finales van de Champions League te kunnen vergeten. Maar toen was daar ineens oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes die voor het doel opdook om de aansluitingstreffer te produceren. Had Denzel Dumfries meer kunnen doen om het doelpunt te voorkomen?

Hebben we weer een wedstrijd? 👀

Oud-Feyenoorder Aursnes kopt de Portugezen kiezelhard op gelijke hoogte 🔥#ZiggoSport #UCL #INTBEN pic.twitter.com/PFTBDFTjMy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 19, 2023