AZ schrijft historie: waanzinnige Youth League-eindzege, Poku en Meerdink blinken uit

AZ Onder 18 heeft geschiedenis geschreven, door als eerste Nederlandse ploeg ooit de Youth League te winnen. De ploeg van trainer Jan Sierksma won de finale met overmacht van Hajduk Split: 5-0. Ernest Poku verdiende een strafschop (benut door Jayden Addai) en scoorde twee keer; ook Mexx Meerdink, die zondag nog voor de hoofdmacht speelde, was tweemaal trefzeker in Genève.

AZ won in de knock-outfase van Eintracht Frankfurt (5-0), FC Barcelona (0-3), Real Madrid (4-0) en Sporting Portugal (2-2, winst na strafschoppen). De Alkmaarders hadden dus al laten zien waartoe ze in staat zijn en continueerden de goede vorm tegen Hajduk, dat er amper aan te pas kwam. AZ was in grote delen van de wedstrijd dominant en buitte het overwicht uit, al was een strafschop nodig om de ban te breken.

Dit jonge AZ team barst van het talent en gaat de Youth Cup dik verdiend winnen. De beste van Europa. Wie de jeugd heeft ….#AZ#NOS — arn⭕️ vermeulen (@arnovermeulen) April 24, 2023

Na meerdere gevaarlijke momenten voor het doel van Hajduk mocht AZ aanleggen vanaf elf meter vanwege een domme overtreding van Luka Vuskovic op Poku aan de achterlijn. Vervolgens schoot Addai raak in de rechterhoek. In de tweede helft was Hajduk twee keer dicht bij de gelijkmaker: Rokas Pukstas liet een goede kans onbenut en AZ-keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro hield een poeier van Mate Antunovic uit de kruising. Daarna had AZ echter weer het initiatief. Poku, die het al vaak van afstand had geprobeerd, trok twintig minuten voor tijd naar binnen langs het strafschopgebied en vond de rechterhoek: 2-0. Na een één-twee met Meerdink zorgde Poku voor de 3-0. Vervolgens sloeg Meerdink tweemaal toe met harde uithalen, waardoor AZ uitliep naar een enorme finalezege.