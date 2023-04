AZ zwijnt bij 1-0: 'Andersom hadden we moord en brand geschreeuwd'

AZ heeft de 2-0 uitnederlaag tegen Anderlecht al in een kwartier ongedaan gemaakt tijdens de return in Alkmaar. Een benutte strafschop van spits Vangelis Pavlidis in de openingsminuten zette de Alkmaarders op het goede spoor. Volgens analisten Wim Kieft en Kees Jansma had AZ daarmee wel erg veel geluk.

In de studio van Veronica zijn Kieft en Jansma eensgezind over het opvallende moment. "Als het andersom was geweest hadden we moord en brand geschreeuwd", meent Jansma. Kieft sluit zich daarbij aan. "Ik heb niet kunnen ontdekken waarom dit een strafschop was, hij werd vrij makkelijk gegeven."

Pavlidis zette AZ dus al vroeg op voorsprong en was amper tien minuten later ook verantwoordelijk voor de 2-0. Op aangeven van Jens Odgaard kon de Griek van dichtbij binnenschieten. De credits voor het doelpunt moeten echter ook zeker naar middenvelder Tijjani Reijnders, die Odgaard met een bekeken steekpass op pad stuurde, zo meent Kieft.

Na de 2-0 kreeg AZ nog enkele kansen op een derde treffer, maar zover kwam het in de eerste helft niet. "Ik vond ze agressief en scherp", meent Kieft, "ze speelden de ballen goed in." Volgens de analist herstelde Anderlecht zich na de tweede Alkmaarse treffer wel enigszins.