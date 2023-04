Barcelona maakt geen fout bij hekkensluiter en kan kampioenschap ruiken

FC Barcelona heeft zaterdagavond een gemakkelijke overwinning geboekt op bezoek bij Elche. De koploper van La Liga had weinig te duchten van de hekkensluiter en zegevierde met 0-4 in het Estadio Manuel Martínez Valero. De ploeg van trainer Xavi zette zo een nieuwe stap richting de landstitel.

Barcelona begon prima in Eix en had na twintig minuten spelen de voorsprong te pakken. Robert Lewandowski zorgde voor een relatief vroege voorsprong voor de bezoekers, die het daarna rustig aan deden in de eerste helft. Elf minuten na de thee was de wedstrijd eigenlijk al beslist na een snelle counter. Ansu Fati bleek niet af te stoppen en schoot de bal nauwkeurig in de verre hoek.

Het verzet van Elche was daarmee gebroken en Barcelona kon in het restant van de wedstrijd verder uitlopen. Lewandowksi pikte nog een doelpuntje mee, maar het slotakkoord was voor Ferran Torres. Hij bepaalde de eindstand op 0-4 voor de gasten, die zonder de geblesseerde Frenkie de Jong aantraden. Een derde doelpunt van Lewandowksi werd in de slotfase nog afgekeurd vanwege een duw.

Kampioenschap

Barcelona staat door de zege na 27 wedstrijden op 71 punten. Het verschil met achtervolger Real Madrid is vijftien punten, al hebben de Madrilenen nog wel een wedstrijd tegoed. De nummer twee van La Liga speelt zondagmiddag in eigen stadion tegen Real Valladolid en weet dat het geen punten meer mag verspelen. Er staan voor Barcelona nog elf competitiewedstrijden op het programma.