Bosz doet opmerkelijke uitspraak bij Rondo, Rai Vloet de gevangenis in | FCUpdate.nl Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op maandag 3 april.

Voormalig Heraclied Rai Vloet moet 2,5 jaar de gevangenis in voor veroorzaken dodelijk ongeval

Voormalig Heracles Almelo-speler Rai Vloet is maandag in de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Vloet veroorzaakte eind 2021 een ongeval op de A4 bij Hoofddorp waarbij een vierjarig kind om het leven kwam. Het hele artikel lezen? Klik dan hier.

Peter Bosz wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente

Peter Bosz wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente. De club uit Enschede wil niet meer zo lang wachten met het presenteren van een nieuwe trainer en kijkt daarom naar andere opties. Joseph Oosting staat erg hoog op het lijstje met andere kandidaten. Het hele artikel lezen? Klik dan hier.



Peter Bosz bevestigt nieuws en onthult: 'Als Ajax zou bellen...'

Peter Bosz heeft maandagavond bij Rondo bevestigd dat hij niet de nieuwe trainer van FC Twente wordt. De 59-jarige trainer wacht op een grotere club en staat op voorhand niet onwelwillend tegenover een gesprek met Ajax, de club waar hij in het seizoen 2016/17 eerder werkzaam was. Het hele artikel lezen? Klik dan hier.

Nerveuze sfeer bij begin uitzending Vandaag Inside: 'De spanning staat erop vanavond'

De uitzending van Vandaag Inside is maandagavond op opmerkelijke wijze begonnen. De begintune was nog maar net afgelopen of Wilfred Genee kondigde aan dat het 'de week van de waarheid' voor het programma was. Het hele artikel lezen? Klik dan hier.



Wijndal werkt zichzelf in de problemen: ‘Die geluiden hoor ik ook binnen Ajax’

Ajax-trainer John Heitinga baarde zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles opzien door niet met Owen Wijndal, maar Youri Baas als linksback te starten. Wijndal leek onder Heitinga zeker van een basisplaats, maar de oefenmeester gaf voorafgaand aan de ontmoeting in Deventer aan dat de zomeraanwinst meer moet brengen. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf herkent de geluiden over Wijndal. Het hele artikel lezen? Klik dan hier.

Ars vol vragen na bericht Yilmaz: 'Ik verwacht dat dit uit emotie is geplaatst'

Technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard heeft vol verbazing gekeken naar het Instagram-bericht van Burak Yilmaz. De Turkse spits plaatste zondagavond een bericht op social media en dat leek op een afscheidsbericht richting de club en fans van Fortuna. Het hele artikel lezen? Klik dan hier.