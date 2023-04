Wijndal werkt zichzelf in de problemen: ‘Die geluiden hoor ik ook binnen Ajax’

Ajax-trainer John Heitinga baarde zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles opzien door niet met Owen Wijndal, maar Youri Baas als linksback te starten. Wijndal leek onder Heitinga zeker van een basisplaats, maar de oefenmeester gaf voorafgaand aan de ontmoeting in Deventer aan dat de zomeraanwinst meer moet brengen. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf herkent de geluiden over Wijndal.

Ajax telde afgelopen zomer een slordige tien miljoen euro neer om Wijndal los te weken bij AZ. De Amsterdammers waren maar wat blij met de komst van de vleugelverdediger. Hij was in de voorgaande seizoenen immers een van de uitblinkers bij AZ. Maar in dienst van Ajax heeft Wijndal dat niveau nog niet kunnen halen. Onder Alfred Schreuder zat Wijndal al regelmatig op de bank en ook Heitinga heeft hij dus nog niet overtuigd.

“Baas had hiervoor geloof ik 53 minuten in het eerste gespeeld. Die vond Heitinga op dit moment beter dan Wijndal. Er valt veel op Wijndal aan te merken. Dat zijn ook wel de geluiden die ik binnen Ajax hoor”, vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Daar zijn ze wel een beetje verbaasd over de manier waarop hij het op dit moment oppakt. Hij moet gewoon veel meer gaan leveren. Maar Baas uit bij Go Ahead Eagles… Hij deed niet heel veel goed.”

Of Baas woensdagavond in de halve finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord opnieuw het vertrouwen krijgt van Heitinga, zal dan moeten blijken. Wijndal weet in ieder geval wat hem te doen staat. De zomeraanwinst kreeg eerder dit jaar al van toenmalig trainer Schreuder te horen dat hij meer moest gaan leveren en nu worden die woorden dus herhaald door Heitinga. “Ze dachten dat het kwartje was gevallen. Hij heeft een aantal kansen gekregen. Nou, blijkbaar niet”, zegt Valentijn Driessen. “Maar ik moet wel zeggen dat ik hem niet zó nadrukkelijk door de mand vond vallen bij Ajax dat je Baas moet opstellen.”

Heitinga haalt Brobbey naar de kant

Het passeren van Wijndal was niet de enige beslissing van Heitinga die zorgde voor gesprekstof. De oefenmeester wijzigde zijn elftal op meerdere posities en had in zijn opstelling ook een plekje ingeruimd voor Brian Brobbey. “De keuze voor Brobbey was ingegeven door de absentie van Steven Bergwijn, die kon geen hele wedstrijd spelen, dus hij begon op de bank. Daardoor ging Dusan Tadic weer naar links, maar dat bleek opnieuw geen succesformule”, zag Verweij. “Dat waren dus rare keuzes. Maar ik vond het ook heel raar dat je Brobbey eraf haalt terwijl je doelpunten moet maken. Je zag wel dat zijn fitheid steeds minder werd en hij het ook steeds minder goed kon belopen. Maar als je dan een extra aanvaller brengt, laat Brobbey dan ook nog een kwartier staan.”