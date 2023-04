Brobbey krijgt ervan langs: 'Achttien miljoen voor een speler die niet kan lopen?!'

Marco van Basten is verbijsterd door uitspraken die John Heitinga deed over Brian Brobbey na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (4-0). Trainer John Heitinga stelde dat Brobbey 'afspraken moet maken met zichzelf', 'discipline moet hebben' en 'hulp nodig heeft'. Volgens Heitinga beschikt Brobbey wel over discipline, maar moet hij 'trainen zoals hij speelt en spelen zoals hij traint'.

Khalid Boulahrouz maakt uit die uitspraken op dat Brobbey fysiek nog niet klaar wordt geacht om in de basis te staan. In slechts een van de laatste tien Eredivisie-wedstrijden begon Brobbey in de basis. "Het komt aan op zijn discipline. Het is overduidelijk dat Brobbey qua professionaliteit niet het niveau heeft dat gevraagd wordt", aldus Boulahrouz bij Rondo. Daarna spreekt Van Basten zijn verbazing uit.

"Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je als Ajax die jongen verkoopt en terugkoopt voor achttien miljoen euro (minstens 16,35 en maximaal 19,35 miljoen euro, red.), terwijl je dit weet, omdat die jongen al tien jaar bij Ajax speelt. Hoe is het mogelijk dat deze discussie alsnog gevoerd wordt? Dan ben je als club toch niet goed bij je hoofd?", vraagt Van Basten zich af. "Dat is toch ongelooflijk? Een bedrag van achttien miljoen! En je weet hoe hij is, je kent z'n beperkingen. En dan komt nu naar buiten dat hij qua arbeid niet voldoet. Hoe kan je zo'n jongen dan terughalen, nadat hij bewust niet heeft bijgetekend?"

Youri Mulder denkt dat RB Leipzig met de handen wreef, toen Ajax zich meldde om Brobbey terug te kopen. "Bij Leipzig hebben ze gedacht: achttien miljoen voor een speler die niet kan lopen?! Daar komt het eigenlijk op neer. Hij kan het niet negentig minuten lang volhouden. Al een jaar niet. Ze zijn al een jaar met hem bezig, nu nog steeds, om te zorgen dat hij negentig minuten kan spelen." Boulahrouz: "Het is frappant dat je in maart of april zulke teksten hebt over een speler die niet maximaal belast kan worden. Dat is een kwalijke zaak."