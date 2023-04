Mulder ziet gemiste kans bij Ajax: 'Doen ze het niet omdat hij een Feyenoorder is?'

Youri Mulder is benieuwd of Ajax de komst van Paul Bosvelt heeft overwogen als technisch directeur. Bosvelt is sinds 2018 werkzaam in die functie bij Go Ahead Eagles en presteert in de ogen van Mulder uitstekend. Sven Mislintat staat echter op het punt om aangesteld te worden bij Ajax als opvolger van Marc Overmars.

Marco van Basten vindt het opmerkelijk dat de directeur uit het buitenland komt. "Ajax gaat plat op het feit dat ze zelf mensen opleiden, dan zou ik dit soort mensen ook zoveel mogelijk in de buurt zoeken", zegt Van Basten bij Rondo. "Ik kan me voorstellen dat je bij zo iemand kunt uitkomen, maar het is een beetje ongewoon. Ik denk dat er in Nederland ook mensen zijn die goed kunnen scouten en een goed oog hebben voor de markt."

Mulder ziet Bosvelt als een voorbeeld van zo'n directeur. "Een technisch directeur in Nederland die het goed doet, is Bosvelt bij Go Ahead. Overmars heeft ook bij Go Ahead gezeten. Misschien zou Ajax er goed aan doen om Paul Bosvelt aan te stellen. Maar misschien denken ze wel: dat is een Feyenoorder, dat kunnen we niet doen. Of denken ze zo niet? Volgens mij is het in ieder geval niet goed om zo te denken."

💬 Van Basten reageert: "Ik denk dat dat onzin is. Het is een vakgebied op zich, dus je moet kijken wie daar goed in is."

💬 Mulder: "Toch zie je heel vaak dat er een bepaalde voorkeur is vanuit de club."

💬 Khalid Boulahrouz: "Het zou moeten kunnen. Bosz heeft toch ook een Feyenoord-verleden?"

💬 Mulder: "Ja, maar zie jij Giovanni van Bronckhorst snel trainer van Ajax worden?"

💬 Boulahrouz: "Gio is wel echt een Feyenoorder. Paul Bosvelt loopt niet te koop met zijn Feyenoord-verleden en presenteert zich niet als Feyenoord-man."

💬 Van Basten: "Ik denk dat technisch directeur een ander vak is. Dan ben je meer op het bureau bezig."

💬 Ronald Waterreus: "Een technisch directeur is bezig met de lange termijn van de club, dus ook met de jeugdopleiding en het specifieke DNA van de club. Dan is het, misschien nog wel belangrijker dan voor een trainer, dat je bij een club past."