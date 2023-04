Burak Yilmaz neemt het op voor met de dood bedreigde PSG-trainer Galtier

De rel rond Paris Saint-Germain-trainer Christophe Galtier houdt Frankrijk stevig in zijn greep. De oefenmeester wordt er van beschuldigd zich racistisch te hebben geuit in zijn tijd bij OGC Nice, en wordt als gevolg daarvan met de dood bedreigd. Ondertussen neemt Burak Yilmaz het voor zijn voormalige oefenmeester op.

Galtier wordt ervan beschuldigd te hebben geschreven dat hij 'minder zwarte en islamitische spelers' in zijn team te hebben gewild gedurende zijn tijd in Nice. Het Franse RMC Sport meldt dat zowel Galtier als zijn gezin inmiddels beveiligd worden. De trainer zou inmiddels meer dan vijfduizend telefoontjes en berichten hebben ontvangen, waarvan sommigen doodsbedreigingen bevatten. Daarbij hielp het niet dat zijn telefoonnummer ineens rondging op sociale media. Volgens RMC heeft PSG, Galtiers werkgever, inmiddels persoonlijke beveiliging ingeschakeld.

Galtier zelf betwist 'met de grootst mogelijke vastberadendheid' dat hij discriminerende opmerkingen zou hebben gemaakt. Dat schrijft hij in een verklaring die via zijn advocaat bij de Franse media terecht is gekomen. Daarin kondigt Galtier tevens aan dat hij juridische stappen wil gaan ondernemen tegen de persoon die hem in staat van beschuldiging heeft gesteld: Nice-directeur Julien Fournier.

Burak Yilmaz

Fortuna Sittard-spits Burak Yilmaz heeft het ondertussen op Instagram opgenomen voor Galtier, die hij kent van hun gezamenlijke periode bij Lille. 'Ik heb het nieuws vandaag gelezen en heb het gevoel dat ik er wat over moet zeggen', schrijft Yilmaz in het Engels. 'Ik heb met Galtier gewerkt en nooit enig negatief gedrag gevoeld van hem over mijn religie of nationaliteit. Hij is een geweldige coach en een geweldig mens.'