City en Inter naar halve finales Champions League, Go Ahead wint ondanks wereldgoal Kramer | FCUpdate Recap

Man City houdt stand in München; weer hoofdrollen voor Haaland en Upamecano

Manchester City heeft zich woensdagavond ten koste van Bayern München geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De return in de Allianz Arena eindigde in 1-1.

Droomscenario wordt werkelijkheid: Milanese Derby gaat Champions League-finalist bepalen

Internazionale heeft de halve finale van de Champions League bereikt ten koste van Benfica. De ploeg van Simone Inzaghi had zich tijdens de uitbeurt in Portugal al een uitstekende dienst bewezen, en speelde woensdagavond in eigen huis met 3-3 gelijk. I Nerrazurri won over twee wedstrijden met 5-3. De Derby della Madonnina is zodoende een feit in de halve finale.

Slot gaat in op toekomst bij Feyenoord: 'Er zijn clubs waar je geen nee tegen kunt zeggen'

Arne Slot weet niet of hij komend seizoen nog de trainer van Feyenoord is. De succesvolle oefenmeester werd de afgelopen weken al in verband gebracht met meerdere clubs en dat zal komende zomer niet veranderen. In gesprek met Kenneth Perez bij Mirrortalk van ESPN ging Slot in op zijn toekomst.

Feest in Deventer na doelpunt in 'dying seconds', handhaving lijkt onafwendbaar

Go Ahead Eagles heeft zich dankzij een late 3-2 overwinning op RKC Waalwijk officieel veiliggespeeld voor directe degradatie. Een intikker in blessuretijd van Isac Lidberg leverde drie cruciale punten op.

Michiel Kramer krijgt De Adelaarshorst stil met geweldige treffer van 40(!) meter

Michiel Kramer heeft woensdagavond voor een geweldig moment gezorgd tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk. De spits van de bezoekers opende namelijk op schitterende wijze de score. De routinier zag doelman Jeffrey de Lange wat ver voor zijn doel staan en twijfelde niet. Hij schoot de bal van een meter of veertig fraai binnen.

Ajax-plannen met de grond gelijk gemaakt: 'Ronduit belachelijk, waanzinnig'

Arie van Os vindt het 'ronduit belachelijk' dat de raad van commissarissen van Ajax op het punt staat zichzelf financieel te belonen. Als de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei instemt met de plannen, dan ontvangen de commissarissen jaarlijks bruto 35.000 euro. Voor voorzitter Pier Eringa en voetbalcommissaris Jan van Halst gaat het zelfs om een jaarsalaris van bruto 50.000 euro.