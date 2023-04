Feest in Deventer na doelpunt in 'dying seconds', handhaving lijkt onafwendbaar

Go Ahead Eagles heeft zich dankzij een late 3-2 overwinning op RKC Waalwijk officieel veiliggespeeld voor directe degradatie. Een intikker in blessuretijd van Isac Lidberg leverde drie cruciale punten op.

De ploeg van René Hake verzuimde in de eerste helft al om de Waalwijkers schaakmat te zetten. Na een vroege wereldgoal van Michiel Kramer ontstond een stormloop richting het doel van Etienne Vaessen. Evert Linthorst en Mats Deijl scoorden, maar Willum Willumsson schoot een strafschop hopeloos over. Na rust profiteerde RKC Waalwijk tegen de verhouding in via andermaal Kramer. Het bleek dankzij Lidberg niet genoeg voor een punt.

Kramer solliciteert naar 'Doelpunt van het Jaar'

Het had niets te maken met zijn afgrijslijke misser dit weekend, maar Jozefzoon werd door de keuze voor een Waalwijkse tweemanvoorhoede geslachtofferd ten faveure van Lobete. Deze tactische omzetting betaalde zich dankzij de genialiteit van Kramer in de openingsfase direct uit. De goalgetter profiteerde van ruim dertig meter optimaal van het stapje dat doelman De Lange voor zijn doel stond. Kramers elfde seizoensdoelpunt - waarvan zijn eerste buitenshuis - zorgde voor een sublieme 0-1.

Go Ahead Eagles verloor in de laatste tien thuiswedstrijden enkel van AZ en toonde ook vandaag een bepaalde onoverwinnelijkheid. In een vloek en een zucht bogen de Deventenaren de achterstand - dankzij loepzuivere afstandsschoten van Linthorst en Deijl - om in een 2-1 voorsprong. Na een ongelukkig handsbal vlak voor rust van Seuntjens hield Willumsson RKC Waalwijk vanaf de strafschopstip in leven door hopeloos te falen.

Heldenrol Lidberg

De gemiste strafschop kwam Go Ahead Eagles direct na rust duur te staan. Kramer kreeg de bal via de kluts voor zijn voeten en schoot koelbloedig de 2-2 tegen de touwen. De bravoure waarmee Go Ahead Eagles in de eerste helft acteerde, ebde in het tweede bedrijf even weg. Toch was de ploeg in het laatste kwart weer de bovenliggende partij, waarbij RKC Waalwijk zich met soms meer geluk dan wijsheid verweerde. In de ultieme slotfase capituleerde de Waalwijkers alsnog, waarbij Lidberg in de rebound optimaal profiteerde. Hierdoor eindigde het inhaalduel tussen de twee middenmoters - dat begin maart doorwinterse weersomstandigheden werd afgelast - in een volledig terechte overwinning voor Go Ahead Eagles.

Man van de wedstrijd: Michiel Kramer