Club Brugge en Lang spelen Eupen totaal aan flarden en mogen blijven dromen van nieuwe titel

Club Brugge heeft zich zondagavond toch nog weten te verzekeren van een plekje in de Champions Play-offs, waardoor het ondanks een matig seizoen de kans krijgt om de landstitel te verdedigen. De regerend landskampioen had op de laatste speeldag deelname aan de Champions Play-ffs niet in eigen hand, maar dankzij een 7-0 zege op Eupen én puntenverlies van KAA Gent krijgt het seizoen mogelijk alsnog een fraai einde.

Club Brugge kroonde zich vorig seizoen voor de derde opeenvolgende keer tot de nummer één van België. Dit seizoen komen de Bruggelingen echter een stuk minder voor de dag. Ze plaatsten zich voor de winterstop weliswaar voor het eerst in de clubhistorie voor de knock-outfase, maar de resultaten in eigen land waren niet om over naar huis te schrijven. Trainer Carl Hoefkens werd op straat gezet. Zijn opvolger Scott Parker deed het echter niet veel beter en kon na de kansloze uitschakeling door Benfica in de achtste finale van de Champions League zijn spullen pakken.

Artikel gaat verder onder video

In de competitie had Club Brugge al een flinke achterstand opgelopen ten opzichte van koploper KRC Genk, waardoor het seizoen als een nachtkaars uit dreigde te gaan. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie hield iedereen er rekening mee dat KAA Gent zich in navolging van KRC Genk, Union en Antwerp FC zou gaan kwalificeren voor de Champions Play-offs. Maar Gent ging verrassend met 1-2 onderuit tegen KV Oostende. Club Brugge greep het laatste duel in de reguliere competitie daarentegen aan om nog even flink aan het zelfvertrouwen te werken.

De beslissing bij KAA Gent - KV Oostende viel pas laat in de tweede helft, dus Club Brugge kon lang niet anders dan zelf doen wat het moest doen en met een schuin oog de ontwikkelingen in Gent in de gaten houden. Dat eerste lukte Club Brugge dus alleraardigst. Dankzij doelpunten van Mats Rits, Ferran Jutglà, Hans Vanaken én Noa Lang ging Club Brugge met een 4-0 voorsprong rusten. Eupen kwam er totaal niet aan te pas en kreeg er in de tweede helft nog een paar om de oren. Rits maakte zijn tweede van de avond en Jutglà completeerde zijn hattrick, waardoor de formatie van coach Rik De Mil zich uiteindelijk nog op overtuigende wijze verzekerde van een ticket voor de Champions play-offs.

Daarin strijdt Club Brugge met KRC Genk, Union én het Antwerp FC van Marc Overmars en Mark van Bommel om de landstitel. De achterstand op koploper KRC Genk is na 34 competitieduels zestien punten, maar het puntentotaal wordt in aanloop naar de play-offs gehalveerd. Daardoor moet Club Brugge een achterstand van acht punten zien goed te maken. De winnaar van de Champions Play-offs plaatst zich voor de laatste voorronde van de Champions League. De nummer twee en drie stromen in respectievelijk de tweede voorronde van het miljardenbal en tweede voorronde van de Conference League in.