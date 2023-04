Cocu is na gecompliceerd herstel van blindedarmontsteking terug bij Vitesse

Phillip Cocu is teruggekeerd bij Vitesse. De trainer kreeg te maken met een acute blindedarmontsteking en een gecompliceerd herstel daarvan, maar heeft zijn werkzaamheden donderdag weer opgepakt.

Cocu onderging op vrijdag 7 april een blindedarmoperatie. Hij mocht niet veel later weer naar huis, maar moest een dag na thuiskomst toch weer voor behandeling en observatie worden opgenomen. Dat had te maken met complicaties die optraden. Zondag werd Cocu opnieuw ontslagen uit het ziekenhuis, waarop hij thuis verder herstelde. Donderdag maakte hij zijn rentree op het trainingsveld.

Assistent-trainer Chris van der Weerden nam de honneurs waar tijdens de afwezigheid van Cocu. Onder zijn leiding won Vitesse met 2-0 van Go Ahead Eagles en werd met 1-4 gewonnen op bezoek bij rivaal NEC. Cocu is zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior weer de eindverantwoordelijke.