Commentator uit Saudi-Arabië krijgt lachers op hand met hilarische bijnaam voor Upamecano

No way the commentator called Upamecano "UpaMaguire" 😭 pic.twitter.com/r4KM9m1hq4 — Bayern & Football (@MunichFanpage) April 19, 2023

Dayot Upamecano speelde woensdagavond namens Bayern München opnieuw een matige wedstrijd tegen Manchester City. De verdediger werd al stevig bekritiseerd door Marco van Basten, terwijl Matthijs de Ligt het juist voor hem opnam. De international van Frankrijk veroorzaakte tegen City een strafschop en had ook een negatieve hoofdrol bij een treffer van Erling Haaland.

Een commentator van de Arabische zender beIN Sports besloot het zwakke optreden van Upamecano in de slotfase nog wat extra lading te geven. Er werd namelijk gesproken over 'UpaMaguire', met een knipoog naar Harry Maguire van Manchester United. Die kent ook een moeizaam seizoen en is onder manager Erik ten Hag vaker bankzitter dan basisspeler bij the Red Devils.