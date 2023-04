Feyenoord is donderdagavond met de schrik vrijgekomen tegen AS Roma in de slotfase van de eerste helft. Op ongelukkige wijze kreeg Mats Wieffer de bal tegen de arm na een hoekschop, waarna arbiter José María Sánchez Martínez naar de stip wees. De penalty van Lorenzo Pellegrini belandde echter op de paal, waarna De Kuip in extase was.

Pellegrini misses a penalty kick against Feyenoord



pic.twitter.com/qYDgnzxTU0 — zack💚 FAST GOALS (@GoalsZack) April 13, 2023