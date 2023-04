De Roon komt op voor Feyenoord en deelt 'wraaktweet' richting Mourinho en Roma

Marten de Roon en Atalanta trakteerden Feyenoord-beul AS Roma maandagavond op een pijnlijke 3-1 nederlaag. Mede dankzij een doelpunt van Teun Koopmeiners deelde de thuisploeg een gevoelige tik uit in de strijd om de Champions League-plekken. De Roon, die zes jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde, genoot extra veel van de overwinning. Hij gaf op zijn Twitter-account nog een extra trap in de rug bij Roma en trainer José Mourinho.

De middenvelder plaatste een foto van zichzelf met een uiterst opvallende sleutelhanger om zijn middelvinger, namelijk eentje van een Europa League-troffee. Dit is een subtiele verwijzing naar de Conference League-sleutelhanger die Mourinho 'cadeau' gaf aan NOS-verslaggever Joep Schreuder. "Wanneer je roots in Rotterdam liggen en je AS Roma hebt verslagen", is de tekst die De Roon als caption toevoegde aan de foto.