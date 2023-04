Domper voor Feyenoord: sleutelspeler loopt schorsing op, besef daalt meteen in

Feyenoord kent zondag weinig problemen in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur, maar is toch niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Quilindschy Hartman pakte een gele kaart en is daardoor geschorst voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Hartman beging achttien minuten voor tijd een overtreding op Remco Balk en werd op de bon geslingerd door arbiter Bas Nijhuis. De linksback, een belangrijke spil in het basiselftal van Arne Slot, greep met de handen naar het hoofd en leek te beseffen dat hij geschorst is.

De 21-jarige Hartman had in de laatste negen competitiewedstrijden een basisplaats. De laatste wedstrijd die hij miste, was die op 5 februari tegen PSV (2-2). Toen was Marcos López zijn vervanger op de linksbackpositie.