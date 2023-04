Edson Álvarez beschimpt arbitrage Ajax-Go Ahead, maar verwijdert foto net zo snel weer van Instagram

Ajax verloor zondagmiddag twee peperdure punten op bezoek bij Go Ahead Eagles, waar de Amsterdammers niet verder kwamen dan een 0-0 gelijkspel. Na afloop was de afgekeurde treffer van Mohammed Kudus het meest besproken moment op de Adelaarshorst.

Nadat verschillende Ajacieden zoals trainer John Heitinga en aanvoerder Dusan Tadic zich al negatief uitlieten over de beslissing van de arbitrage om Kudus' goal - op het oog onterecht - wegens buitenspel af te keuren, heet ook Edson Álvarez zijn mening gegeven over de gebeurtenissen in Deventer. Op zijn Instagram-stories plaatste de Mexicaan een screenshot van het moment met daaronder de tekst 'Offside?', gevolgd door een clown-emoji.

Inmiddels heeft Álvarez het bericht overigens ook alweer verwijderd van zijn account, maar zijn mening over de gang van zaken moge duidelijk zijn. Door het puntverlies in Deventer kijkt Ajax op de ranglijst inmiddels aan tegen een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord, dat later op de middag de stadsderby tegen Sparta omzette in een 1-3 overwinning.