'Een best wel grote club' meldde zich in de winter voor bij Feyenoord voor Hartman

Er heeft zich in de winter een 'best wel grote club' bij Feyenoord gemeld voor Quilindschy Hartman, zo onthult Rutger Vinke bij Studio 1908. Deze club, waarvan Vinke de naam niet wil noemen, is op dit moment nog actief in een van de drie Europese toernooien.

"De afgelopen window - laat in de window - kwam er voor Quilindschy Hartman een club die vooralsnog Europees voetbalt. Ik ga niet zeggen in welke divisie deze club speelt, maar het was best wel een grote club. Daar moest Dennis te Kloese (algemeen directeur, red.) niets van weten. Het werd gelijk van tafel geveegd, want Feyenoord wilde zijn beste linksback niet verkopen", vertelt Vinke.

Er zijn op dit moment nog 24 clubs Europees actief, waarvan Feyenoord er een is. AC Milan, Napoli, Benfica, Internazionale, Real Madrid, Chelsea, Manchester City en Bayern München zijn de acht clubs die nog in de race zijn om de Champions League-titel.

In de Europa League maken naast Feyenoord ook Juventus, Sporting Portugal, Manchester United, Sevilla, AS Roma, Bayer Leverkusen en Union Sint-Gillis nog kans op de eindzege. Lech Poznan, Fiorentina, FC Basel, OGC Nice, KAA Gent, West Ham United, AZ en RSC Anderlecht zijn de acht clubs die nog actief zijn in de Conference League.

Hartman is dit seizoen doorgebroken bij Feyenoord en behoorde onlangs tot de voorselectie van het Nederlands elftal, maar overleefde in tegenstelling tot teamgenoten Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer de schifting niet. De linksback speelde tot nu toe 23 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Feyenoord.