Voor het eerst is er in de Eredivisie een eet- en drinkpauze ingelast vanwege de Ramadan. Op 22 maart begon de vastenperiode van ongeveer een maand en de KNVB heeft besloten om daar rond Eredivisie-wedstrijden rekening mee te houden. Bij het duel tussen Excelsior en FC Twente was er zodoende de eerste ramadanonderbreking.

Voor het eerst in de Eredivisie: pauzes zodat spelers die meedoen aan de ramadan wat kunnen eten en drinken. 👏 pic.twitter.com/hc8u22CX7S — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2023