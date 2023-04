'Feyenoord-fan' Wijnaldum was niet blij met loting: 'Ik kon Mourinho maar één tip geven'

Als kind van de club keert Georginio Wijnaldum donderdagavond terug in de Kuip. De middenvelder van AS Roma neemt het in de eerste kwartfinale van de Europa League op tegen de club waar het voor hem allemaal begon. Toen Roma tijdens de loting gekoppeld werd aan Feyenoord was Wijnaldum daar ook niet al te gelukkig mee, vertelt de routinier in een interview met het Algemeen Dagblad.

De middenvelder brak als jeugdexponent door bij de Rotterdamse club en stapte later, tot grote teleurstelling van veel Feyenoord-fans, over naar PSV. Zijn hart ligt echter nog altijd in Rotterdam-Zuid. “Ik heb, toen ik me weer bij Oranje in Zeist meldde, al gezegd dat ik liever niet tegen Feyenoord had geloot. Dat was vooral omdat ik het moeilijk vind om tegen een club te spelen die je normaal support. Nu moet ik ze met mijn ploeggenoten zien uit te schakelen. Dat voelt gek”, zegt Wijnaldum.

Ook tegenstander AS Roma was volgens de middenvelder niet blij met de loting. De nummer drie van de Serie A versloegen de Rotterdammers vorig seizoen in de finale van de Conference League. “Iedereen weet dat Feyenoord revanche wil nemen”, begint Wijnaldum, die ook nog een andere reden geeft waarom hij liever een andere ploeg had geloot. “Dat verhaal uit 2015 waar het voor de wedstrijd niet goed is gegaan in de binnenstad van Rome. Dat krijgt dan weer aandacht. De burgemeester wilde ook geen supporters van Feyenoord meer in zijn stad hebben.”

Mourinho vraagt tips

Roma-trainer José Mourinho kwam na de loting zelfs naar Wijnaldum toe om advies over de Rotterdammers. “Ik had niet echt tips voor hem, daarvoor heb ik Feyenoord te weinig zien spelen. Wat ik Mourinho wél kon vertellen, is wat je kunt verwachten als je in een volle Kuip speelt. Dat is speciaal”, vertelt de routinier.