Feyenoord-fans laten zich massaal horen in Cambuurstadion, waar geen uitfans mogen zijn

Bij thuiswedstrijden van SC Cambuur zijn dit seizoen geen uitsupporters meer welkom, maar toch hebben diverse aanhangers van Feyenoord een kaartje weten te verkrijgen voor het duel van zondag (0-3 zege). Met name na de wedstrijd lieten de Feyenoorders zich luidkeels horen.

'We worden kampioen' en 'Het lied van Feyenoord' werden vol overgave gezongen door de meegereisde fans, waardoor Orkun Kökçü zelfs moeite had om Milan van Dongen te verstaan tijdens het interview met ESPN. Hij werd gevraagd of de landstitel een kwestie van tijd is. "Zoals het nu gaat… We staan eerste, acht punten verschil, dus we gaan het zien."

Artikel gaat verder onder video

"We hebben nog een paar weken waarin we er vol voor moeten gaan. Dan kan het beslist zijn. We moeten er vol voor gaan", blikte de aanvoerder alvast vooruit. Karim El Ahmadi, als analist aanwezig in het Cambuurstadion, kon wel genieten van de steun. "Dit gaat nu elke uitwedstrijd zo zijn, dat kan ik je alvast zeggen. Hier moeten we aan gaan wennen."