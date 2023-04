Feyenoord nadert landstitel en vestigt nieuw clubrecord

Feyenoord heeft op eenvoudige wijze een volgende stap gezet richting de landstitel. De Rotterdamse club zegevierde zondagavond met 0-3 op bezoek bij hekkensluiter SC Cambuur en is geen moment in de problemen gekomen. Het resultaat in Leeuwarden zorgde zelfs voor een nieuw clubrecord voor de koploper van de Eredivisie.

De bezoekers waren in de eerste twintig minuten oppermachtig in het Cambuur Stadion. Ondanks het moeilijk bespeelbare kunstgrasveld kwamen de Rotterdammers er een aantal keer goed doorheen. Echter was de formatie van Arne Slot wat onnauwkeurig in de eindfase, waardoor het tot de zeventiende minuut duurde totdat de koploper van de Eredivisie op voorsprong kwam in Leeuwarden.

Het was uiteraard de man in topvorm die de openingstreffer maakte: Santiago Gimenez. De Mexcicaan knikte de bal na een uitstekende voorzet van rechtsbuiten Igor Paixao buiten bereik van Robbin Ruiter binnen. Het doelpunt betekende ook dat Feyenoord een nieuw clubrecord vestigde. Voor het eerst maakt de Stadionclub in 27 wedstrijden op rij een doelpunt.

Bij die treffer wilde Feyenoord het niet laten, want de Rotterdammers wisten voldoende kansen te creëren. Het ontbrak aan de scherpte in de eindfase, want het bleef tot aan de rust bij de minimale voorsprong van 0-1. Oussama Idrissi faalde meermaals in de afronding, maar daarnaast raakte Feyenoord in het gehele eerste bedrijf maar liefst drie keer het houtwerk.

Daardoor hield de formatie van Arne Slot de thuisploeg nog wat in leven, al hing de tweede Rotterdamse treffer wel in de lucht. Zo’n tien minuten na rust viel die dan ook, toen Sebastian Szymanski de bal op schitterende wijze in de verre hoek krulde. De achtste treffer van het seizoen voor de Poolse middenvelder, maar er ging wel een bijzonder moment tussen Alex Bangura en scheidsrechter Bas Nijhuis aan deze goal vooraf.

De wedstrijd was door de tweede treffer gespeeld, want Feyenoord had – zeker in het tweede bedrijf – helemaal niets te vrezen van de gastheren. De Rotterdammers dicteerden, maar waren nog wel wat slordig waardoor er niet extreem veel kansen werden gecreëerd. Voor de derde treffer kreeg het daardoor ook even wat hulp van SC Cambuur, want Calvin Mac-Intosch kopte de bal op uiterst knullige wijze in het eigen doel (0-3).

Slot kon vervolgens gaan wisselen en spelers wat rust geven in aanloop naar de belangrijke return in de Europa League tegen AS Roma. Het werd een zeer eenvoudige middag voor Feyenoord, dat steeds meer aan de landstitel kan gaan denken.